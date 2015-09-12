حمدان بن زايد يثمّن حجم المشاركات وإقبال الشباب

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات، أمس، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2015»، الذي تقام فعاليات دورته الـ13 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث أشاد سموه بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للتراث والرياضات التراثية، وبالدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإنجاح فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وتوجيهات سموه الدائمة نحو صون ركائز التراث العريق.

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، التي رافقه فيها محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وعبد الله بطي القبيسي مدير المعرض، عدداً من الأجنحة والشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من 650 عارضا من 40 دولة، منهم 125 عارضا من دولة الإمارات، تقدم أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها.

واستمع سموه من المشاركين إلى شرح واف عن فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية المختصة برياضة الصيد والفروسية ومستلزماتها، والجهود والخطط العملية التي بذلتها مختلف الجهات المشاركة للارتقاء بالتراث والرياضات والهوايات العربية الأصيلة، للحفاظ على الحياة البيئية والتراثية ونشر الوعي بثقافة أساليب الصيد والقنص إلى جانب فنون رياضة الصيد.

وتعرف سموه على دور بعض الجهات المشاركة في تنظيم المسابقات والفعاليات التراثية، والاهتمام بنشر ثقافة الصيد والقنص والمحافظة على الفرائس وطيور الحبارى من الانقراض، والتعريف بها في أوساط طلبة المدارس عبر برامج توعوية ومبادرات معرفية تستهدف رفع الوعي في عقول وأذهان أجيالنا الحاضرة والمستقبلية.

موروث عريق

وثمّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حجم المشاركات في هذه الدورة ونوعية المعروضات وحداثتها، وإقبال الشباب والناشئة على زيارة المعرض والتعرف على جانب مهم من حياة الآباء والأجداد في ممارسة الصيد والفروسية، والتي ارتبطت بحياتهم الاجتماعية والمعيشية والثقافية، مؤكداً سموه الاهتمام الواسع والعناية الكبيرة اللذين توليهما دولة الإمارات للمحافظة على المكتسبات التراثية وصونها من الاندثار، وإحياء مفرداتها ومكوناتها الأصيلة وغرسها في نفوس أبنائنا، حرصا على استدامة الموروث الشعبي الأصيل من الأجداد الى الأجيال القادمة.

وأضاف سموه أن المعرض يعكس موروثا عريقا لأبناء المنطقة ويعمل للمحافظة على العادات والتقاليد والقيم والحرف والمهن التي مارسها أهل المنطقة قديماً. وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة واهتمامها بتنوع العروض، واستحداث فعاليات تعرف الأجيال الجديدة بعمق تراثنا الأصيل.

وشملت جولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أجنحة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، حيث كانت في استقباله لارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان، التي قامت بشرح واف عن محتويات الجناح، كما قامت بإعطاء سموه فكرة عن الجولة الختامية للنسخة السابعة من المهرجان وما تتضمنه من سباقات، خاصة سباق جوهرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي تعد الأقوى والأغلى لسباقات الخيول العربية في العالم.

الإرث الطبيعي

وزار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جناح مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للصقارين الذي يحرص منذ إشهاره على التواجد في الفعاليات التراثية والمعارض الدولية والمناسبات المهمة، انطلاقا من طموحاته الهادفة لدعم مساعي التقدم برياضة الصيد بالصقور ونشر ثقافتها في المجتمع، وغرس قيم الاعتزاز برياضة الآباء والأجداد في وجدان الأجيال.

وتوقف سموه عند جناح هيئة البيئة الذي يقدم لزواره رحلة تفاعلية تبرز ملامح من الإرث الطبيعي الفريد في إمارة أبوظبي، وأهمية مساهمة الفرد في الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي المهم. واطلع سموه على أبرز المشاريع والجهود التي تبذلها الهيئة برا وبحرا وجوا، عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتعريفية بهذا المجال.

وزار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أجنحة صقاري الإمارات، ومدرسة الشيخ محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، التي تساهم في زيادة الوعي بقيمة الصقارة كتراث وفن إنساني مشترك، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الذي يسلط الضوء على جهوده في الحفاظ على الحبارى، إضافة إلى رفع الوعي بين مختلف شرائح المجتمع بأهمية طائر الحبارى في الثقافة والتراث المحلي لدولة الإمارات، من خلال مختلف الأنشطة التعليمية والترفيهية وورش العمل التي ينظمها الصندوق للصقارين أثناء المعرض.

إحياء التراث

كما زار سموه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأشاد بجهود المركز الحثيثة في مجال إحياء وصون تراث الدولة، وعبر عن إعجابه بالمنصة والصور الخاصة ببطولات فزاع التراثية، وأشاد بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لهذه البطولات والفعاليات التي تهدف إلى نشر الوعي التراثي اعتزازاً بالهوية الوطنية.

أجنحة خليجية

وتفقد سموه عددا من الأجنحة الخليجية المشاركة في المعرض، مثل جناح الهيئة السعودية للحياة الفطرية التي تحرص دوماً على المشاركة السنوية في فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية بأبوظبي، إذ تتيح الفرصة لهواة الصيد والصقارين إصدار جوازات سفر للصقور، وجناح وجمعية القناص القطرية التي تهدف إلى نشر الوعي والارتقاء بمستوى الصيد البري بكافة أنواعه، والتعريف بالصقور وعاداتها وأنواعها ومواطنها الأصلية وهجرتها.

وتفقد سموه أجنحة قيادة الوحدات المساندة وشركة «تمرين» الإماراتية، وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكو»، ومشروع الغدير إحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الرائدة لدعم سيدات الدولة من الشرائح المعنية ببرامج ومشاريع الهيئة، وشركة «كاراكال» العالمية التابعة لمجموعة شركات الإمارات للصناعات العسكرية «إديك»، وشركة إم بي 3 إنترناشونال، والمجموعة الذهبية الدولية الإماراتية، وشركة «فاوستي» الأميركية للبنادق، وشركة بليزر لبنادق الصيد، وشركة هانس راج وكو، وشركة أوزكون لأسلحة الصيد، والمجموعة العلمية المتقدمة.

اعتزاز بالأصالة

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، على الفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي تقدمها، والتي تعزز قيم الاعتزاز بالتاريخ والأصالة، ومنها حرف يدوية تقليدية وسوق شعبي ومعرض للصور التراثية الإماراتية، ومجلس لاستقبال الضيوف، وآخر للشعر والشعراء، وعروض للفنون الشعبية الإماراتية، وركن ترفيهي تعليمي للأطفال.

كما زار سموه جناح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، الذي يشارك لأول مرة بهدف تعريف زوار المعرض على دور الجهاز في توفير الوسائل والسبل التقنية المتطورة لتحقيق السيطرة الأمنية على المسرح البحري، ضمن الحدود البحرية لشواطئ الدولة.