اكتشفي معنا العيوب في أزياء يارا

تتمتع النجمة "يارا" بأسلوب هادئ في الموضة وبسيط، يشبه ملامحها الناعمة وشخصيتها اللطيفة والمحببة، وهي غالباً ما تختار ملابس جميلة وكلاسيكية. لكن، ما العنصر الذي ينقص أناقتها، وماهو العيب في إطلالاتها؟ اكتشفيه معنا هنا:

ليس هنالك عيب بمعنى العيب، إلّا أن مُشكلة "يارا" أنها تختار ملابس عادية في غالب الأحيان، ولاتتناسب مع كونها نجمة شهيرة جداً في الوطن العربي، إذ أن أسلوبها أقرب إلى سيدة من عامة الناس تذهب إلى وظيفتها اليومية في شركة مُعينة. ونحن هنا لا نطلب من "يارا" البهرجة، إنما بعض الإثارة والجرأة ربما، فعلى إطلالتها أن تكون عصرية أكثر ومواكبة للموضة، ولا تكتفي بالقمصان الحريرية مع سراويل الجينز والأحذية الرياضية في الصباح، بل أن تختار ملابس ذات تصاميم أكثر ابتكاراً، وأكثر بعداً عن النمط التقليدي، كذلك الأمر بالنسبة لفساتين السهرة وخاصة في حفلاتها على المسرح حيث تفتقر بشكل كبير لعنصر الإبهار الذي تحتاجه كل نجمة لتصبح أيقونة في الموضة.

وبإمكانها أن تحقق ذلك عن طريق الإكسسوارات التي تنسقها مع ملابسها، و إيجاد هوية خاصة بها وأسلوب لافت في الموضة، فجميع النجمات ذوات "الستايل" الباهر لديهن بصمة خاصة نستطيع تمييزها من بين آلاف النساء وهذا ما ينقص يارا.

شاهدي بعضاً من إطلالاتها اليومية وفي السهرات، وأخبرينا إن كنت توافقيننا الرأي.

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