زوجة فى دعوى خلع: اتجوزته بعد ما اترملت لأتخلص من طمع الناس ولكنه ضرب بنتى

اختارت أن تهرب من لقب أرملة لترحم نفسها من لسان الناس الذى لا يرحم، وتستطيع تربيه ابنتها الصغيرة ولكنها كانت مطمعا بسبب الأموال التى تحصلت عليها، فاستغلها الزوج الجديد ليوقعها فى فخه فتعدى على طفلتها واستباح جسد زوجته أمامها دون حياء.

وقالت الزوجة "رندا.ت" صاحبة 38 عاما فى الدعوى التى أقامتها ضد زوجها "مجدى.ط" صاحب الـ40 عاما أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر: بعد وفاة زوجى ضاقت بى الأرض بسبب القيل والقال فعندما أتاخر أقابل بنظرات واتهامات سخيفة وعندما أبتسم لأحد دون قصد تبدأ الأسئلة السخيفة من كل اتجاه فى مجتمع لا يرحم ويعتبرنا ناقصات.

وأكملت الزوجة المكلومة: بعد يأسى من أسرتى وأسرة زوجى الأول قررت أن اختار العريس وكان مجدى هو الشخص الذى أمامى وبعد عدة جلسات بصحبة الأهل وافقوا ليرتاحوا من حمل همى وقررت الزواج به.

وأضافت بدعواها التى حملت رقم 2876 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة: جمعنا منزل واحد وبعد الشهر الأول من الزواج اتضح لى سبب زواجه منى بعد أن عاملنى كخزنة وأصبحت الكلمات اللطيفة عبارة عن سكين يدبحنى كلما سمعته يتفوه بألفاظ أعجز عن ذكرها.

واستكملت: ابنتى هدير كانت الضحية فهى للأسف خلال الـ15 شهرا التى قضيتها مع زوجى دمرت نفسيتها بعد أن رأت للمرة الأولى أمها تضرب أمامها وأحيانا يغتصبنى بما تحمله الكلمة من كل معانى الإيذاء دون أن يستحى وتحول المدرس الفاضل إلى بلطجى، يأخذ أموالى ورغم تحملى وصبرى إلا أننى لم أجد بدا من الانفصال عنه عندما امتدت يده إلى طفلتى وأصابتها بكسر وإصابات تركت أثرا فى جسدها بسبب رفضها إطفاء التلفزيون.