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حلمي بكر: سعد لمجرد مجرد حالة فنية

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حلمي بكر: سعد لمجرد مجرد حالة فنية حلمي بكر: سعد لمجرد مجرد حالة فنية

الجمعة 11-09-2015 23:12

فاجأ الملحن المصري حلمي بكر جمهوره حين اعتبر الفنان المغربي سعد لمجرد مجرد حالة فنية، قد تمكث عدة أيام وتنتهي وأنّ نجاح أغنية واحدة مثل "المعلم" ليست مقياس النجاح أو الفشل لأي فنان.

في المقابل رد صاحب أغنية "لمعلم"، التي فاق عدد مشاهديها 100 مليون مشاهد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك قائلا"إذا انتقص من قيمتك شخص ما أو وجه إليك انتقادات، عليك أن تستمر بالثقة في نفسك، وأن تحول ذلك إلى شيء إيجابي".

وكان بكر قد نصح الفنان المغربي متابعة التمارين لصوته كي يتمكّن من تحقيق النجاح بشكل دائم، حيث قال "سعد ما زال أمامه الكثير، وعليه أن يعمل على صوته أكثر لكي يعبّر عن نفسه كمطرب حقيقي".

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سيدتي