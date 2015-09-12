مقاومة تعز تعلن مقتل 28 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات غرب المدينة

أعلنت المقاومة الشعبية باليمن، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل 28 من الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء، وقالت المقاومة الشعبية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن أولئك القتلى سقطوا فى مواجهات عنيفة دارت مع المقاومة غرب المدينة.

يأتى ذلك فى حين استمر الحوثيون وقوات صالح فى قصف الأحياء السكنية فى المدينة بشكل عشوائى وعنيف بحسب مصادر محلية.

وتشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة بين الحوثيين مسنودين بقوات صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى منذ أكثر من خمسة أشهر، وأحرزت المقاومة خلال تلك المواجهات تقدما كبيرا نحو المواقع التى كانت فى قبضة الحوثيين وقوات صالح.

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