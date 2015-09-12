سلطنة عمان تستضيف اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة

تستضيف سلطنة عمان ممثلة فى الجمعية العمانية للمعوقين بالتعاون مع المكتب التنفيذى بالسلطنة للجمعية الخليجية للإعاقة اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة، الذى يترأسه الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخرى للجمعية الخليجية للإعاقة، ومنى المنصورى رئيسة مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة.

وأوصى مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة فى اجتماعه مساء اليوم الجمعة بفندق هرمز بمرتفعات المطار بالتوصيات المتمثلة فى تشكل لجنة خليجية لمراجعة اللائحة الداخلية للجمعية، واعتماد الترتيبات النهائية للملتقى العلمى السادس عشر للجمعية، الذى سيعقد بمدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية واعتماد خطة عمل لجنة المرأة والطفل الخليجية، واعتماد الفعاليات العلمية السنوية للمكاتب التنفيذية للجمعية الخليجية للإعاقة وتشجيع ودعم المخترعين الخليجيين لذوى الإعاقة واعتماد الاجتماع المقبل فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفى نهاية الاجتماع قدم الشيخ دعيج آل خليفة الرئيس الفخرى للجمعية الخليجية للإعاقة ومنى المنصورى رئيسة مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقه شكرهما للأخوة فى الجمعية العمانية للمعوقين وعلى رأسهم الفاضل يحيى بن عبد الله العامرى رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمعوقين ورئيس المكتب التنفيذى بالسلطنة والدكتورة عائشة بنت خليفة الكيومى أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة فى سلطنة عمان على حسن الضيافة ونجاح الاجتماع.