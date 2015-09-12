ركاب: والد الطفل السورى الغريق إيلان قاد قارب المهاجرين

قال ركاب إن والد الطفل السورى الغريق ايلان كردى كان يعمل مع المهربين وقاد القارب الذى غرق خلال محاولة الوصول إلى اليونان وهى رواية تشكك فيما قاله عن الحادث الأسبوع الماضي

وقال أحمد هادى جواد وزوجته وهما عراقيان فقدا ابنتهما (11 عاما) وابنهما (تسعة أعوام) فى غرق القارب لرويترز إن عبد الله كردى أصابه الذعر وزاد من سرعة القارب حين ارتطمت به موجة وهو الأمر الذى يثير تساؤلات عن مزاعمه بأن شخصا آخر كان يقود القارب.

وأكد راكب ثالث روايتهما للأحداث لكن لم تستطع رويترز التحقق من صحتها من مصدر مستقل، وقال جواد فى بغداد بمنزل صهره اليوم الجمعة "القصة التى حكاها (والد ايلان) غير صحيحة. لا أدرى لماذا كذب... ربما بسبب الخوف."

وأضاف "كان السائق منذ البداية وحتى غرق القارب."، وقال إن كردى سبح باتجاههما وتوسل إليهما ألا يفضحا دوره الحقيقى فى الحادث. وأكدت زوجة جواد التفاصيل، وقال جواد إن الوسيط بينه وبين المهربين كان شخصا يدعى ابو حسين. وأضاف "أبلغنى أبو حسين بأنه (كردي) هو منظم هذه الرحلة."

وحاولت رويترز الحديث إلى كردى هاتفيا أكثر من مرة من مدينة عين العربى (كوباني) السورية لكنها لم تستطع الوصول اليه. ولم يتسن الاتصال أيضا بأبى حسين لكن كردى قال لموقع صحيفة ديلى ميل البريطانية على الإنترنت إن الاتهامات غير صحيحة ، وأضاف "فكرت فى قيادة القارب لكننى لم أفعل. كل هذه أكاذيب."

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