أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وفاة حاج جزائرى وإصابة 11 فى حادث "رافعة"الحرم ولا إصابات فى بعثة ليبيا

Google+ Print
وفاة حاج جزائرى وإصابة 11 فى حادث "رافعة"الحرم ولا إصابات فى بعثة ليبيا وفاة حاج جزائرى وإصابة 11 فى حادث "رافعة"الحرم ولا إصابات فى بعثة ليبيا
قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن حاجا جزائريا توفى وأصيب 11 آخرون في حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي بالسعودية ، وأسفر الحادث عن وفاة 87 شخصاً كانوا موجودين في الموقع في حين بلغ عدد المصابين والذين تم نقلهم إلى المستشفيات 184 مصاباً.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه جرى تسجيل 11 جريحا من بينهم ثلاثة خضعوا لعمليات جراحية فيما غادر الباقون المستشفى بعد الفحوصات الطبية التي أجريت عليهم وبينت أنهم يعانون من إصابات طفيفة

من ناحيته أكد رئيس بعثة الحجاج الليبيين جِبْرِيل عقيلة أنه لم تسجل حتى اللحظة أى حالة إصابة أو وفاة للحجاج الليبيين على خلفية حادث سقوط رافعة باساحة الحرم المكى مساء اليوم.

وقال عقيلة - خلال اتصال هاتفى من مكة المكرمة مساء اليوم مع موقع "بوابة الوسط" الإخبارى الليبى - إنه يتابع باهتمام حادث الحرم المكى ، مؤكدا أن كل الأمور تحت مراقبة دقيقة من البعثة الليبية للحج بمكة المكرمة.

يشار إلى أن 87 حاجًا لقوا مصرعهم وأصيب 183 جراء سقوط رافعة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، اليوم الجمعة ، وفق ما أعلنته مصلحة الدفاع المدنى .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل