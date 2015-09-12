وفاة حاج جزائرى وإصابة 11 فى حادث "رافعة"الحرم ولا إصابات فى بعثة ليبيا

قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن حاجا جزائريا توفى وأصيب 11 آخرون في حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي بالسعودية ، وأسفر الحادث عن وفاة 87 شخصاً كانوا موجودين في الموقع في حين بلغ عدد المصابين والذين تم نقلهم إلى المستشفيات 184 مصاباً.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه جرى تسجيل 11 جريحا من بينهم ثلاثة خضعوا لعمليات جراحية فيما غادر الباقون المستشفى بعد الفحوصات الطبية التي أجريت عليهم وبينت أنهم يعانون من إصابات طفيفة

من ناحيته أكد رئيس بعثة الحجاج الليبيين جِبْرِيل عقيلة أنه لم تسجل حتى اللحظة أى حالة إصابة أو وفاة للحجاج الليبيين على خلفية حادث سقوط رافعة باساحة الحرم المكى مساء اليوم.

وقال عقيلة - خلال اتصال هاتفى من مكة المكرمة مساء اليوم مع موقع "بوابة الوسط" الإخبارى الليبى - إنه يتابع باهتمام حادث الحرم المكى ، مؤكدا أن كل الأمور تحت مراقبة دقيقة من البعثة الليبية للحج بمكة المكرمة.

يشار إلى أن 87 حاجًا لقوا مصرعهم وأصيب 183 جراء سقوط رافعة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، اليوم الجمعة ، وفق ما أعلنته مصلحة الدفاع المدنى السعودية.

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