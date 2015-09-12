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أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين بضحايا حادث الحرم المكي

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أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين بضحايا حادث الحرم المكي أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين بضحايا حادث الحرم المكي
بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، أعرب خلالها عن بالغ تأثره وحزنه العميق لحادث سقوط إحدى الرافعات المستخدمة فى عمليات التوسعة فى الحرم المكى الشريف ، والذى أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتى عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين ، وأبديا خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا حادث الحرم المكي.
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