أمير الكويت يعزى خادم الحرمين الشريفين بضحايا حادث الحرم المكي

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، أعرب خلالها عن بالغ تأثره وحزنه العميق لحادث سقوط إحدى الرافعات المستخدمة فى عمليات التوسعة فى الحرم المكى الشريف ، والذى أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتى عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين ، وأبديا خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا حادث الحرم المكي.

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