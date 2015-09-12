«الخارجية المصرية» تُعزي السعودية في ضحايا حادث الحرم المكي

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا، تعبر فيه عن حزنها الشديد تجاه الحادث الأليم الذي تعرض له الحجاج بالمملكة العربية السعودية، اليوم 11 سبتمبر 2015.

وجاء خلال نص البيان، تتابع وزارة الخارجية المصرية علي مدار الساعة حالة الحجاج المصريين لتتأكد من مدي تأثرهم بالحادث، حيث تم إيفاد فرق متابعة من جانب القنصلية العامة المصرية في جدة إلي المستشفيات التي تم نقل حالات الوفاة والإصابة إليها للتحقق بشكل مباشر ودقيق من حالة الحجاج المصريين، تمهيدا لموافاة غرفة العمليات المخصصة لبعثة الحج المصرية بوزارة الخارجية بأخر المستجدات.

ومن ناحية أخري تؤكد جمهورية مصر العربية علي ثقتها الكاملة في قدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة علي إدارة موسم الحج بالكفاءة والاقتدار المعهودين، وتعرب عن استعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والعون للأشقاء في المملكة العربية السعودية إذا ما اقتضت الحاجة.