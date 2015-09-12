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نوبات قطع النفس عند الأطفال قد تكون مؤشر لنقص الحديد لديهم

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نوبات قطع النفس عند الأطفال قد تكون مؤشر لنقص الحديد لديهم نوبات قطع النفس عند الأطفال قد تكون مؤشر لنقص الحديد لديهم
نقص الحديد من أكبر المشاكل وأكثرها شيوعا بين الأطفال، ويؤدى نقص الحديد إلى إصابة الطفل بالعديد من المشاكل الصحية، كضعف التركيز وقلة النشاط.

فى السطور التالية يلقى أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم الضوء حول عرضا هاما قد ينتاب الطفل ويعد من المؤشرات القوية التى تدل على إصابته بنقص الحديد، وهو انقطاع التنفس وإصابته بنوبات قصيرة من الاختناق.

ويؤكد طلعت أن هناك خلطا كبيرا فى تشخيص هذا العرض، فغالبية الآباء يعتقدون أن نوبات قطع التنفس لدى الطفل تشير إلى إصابته بالأمراض الصدرية، ويزداد الأمر تعقيدا فى حالة إن كان الطفل يعانى بالفعل من أمراض الصدر كالحساسية، وهنا يهمل التشخيص السليم لهذا العرض ويعزى إلى حساسية الصدر.

وهو ما يؤدى إلى تأخر تشخيص الطفل بصورة سليمة، وبالتالى تأخر التدخل العلاجى لتعويض نقص الحديد، مما ينتج عنه المزيد من النتائج السلبية على صحة الطفل.

ويؤكد طلعت أن أحدث الدراسات أكدت ارتباط عرض نوبات انقطاع النفس لدى الطفل بنقص عنصر الحديد فى جسده.

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