بالصور.. الدفاع المدنى السعودى يواصل عمليات الإنقاذ فى رحاب الحرم المكى

يواصل الدفاع المدنى السعودى، عمليات الإنقاذ فى رحاب الحرم المكى الشريف، بعد حادث سقوط رافعة مساء اليوم الجمعة، مما أسفر عن وفاة 87 شخصاً وإصابة 184 آخرين.

ونشر الدفاع المدنى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صوراً توضح استمرار عمليات الإنقاذ، وأكد فى بيان له، أنه نتيجة للعواصف والأمطار الغزيرة سقط جزء من إحدى الرافعات بالمسجد الحرام على جزء من المسعى والطواف.

وأضاف البيان: "على الفور تم مباشرة الحادث الذى نتج عنه وفاة ٨٧ شخصاً كانوا متواجدين بالموقع، فى حين بلغ عدد المصابين والذين تم نقلهم إلى المستشفيات ١٨٤ مصاباً".

واختتم البيان: "نرفع خالص العزاء للقيادة الرشيدة ولذوى المتوفين ونسأل الله لهم المغفرة والقبول ولذويهم الصبر والسلوان وندعو الله للمصابين بالشفاء العاجل".



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