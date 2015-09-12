أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. الدفاع المدنى السعودى يواصل عمليات الإنقاذ فى رحاب الحرم المكى

Google+ Print
يواصل الدفاع المدنى السعودى، عمليات الإنقاذ فى رحاب الحرم المكى الشريف، بعد حادث سقوط رافعة مساء اليوم الجمعة، مما أسفر عن وفاة 87 شخصاً وإصابة 184 آخرين.

ونشر الدفاع المدنى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صوراً توضح استمرار عمليات الإنقاذ، وأكد فى بيان له، أنه نتيجة للعواصف والأمطار الغزيرة سقط جزء من إحدى الرافعات بالمسجد الحرام على جزء من المسعى والطواف.

وأضاف البيان: "على الفور تم مباشرة الحادث الذى نتج عنه وفاة ٨٧ شخصاً كانوا متواجدين بالموقع، فى حين بلغ عدد المصابين والذين تم نقلهم إلى المستشفيات ١٨٤ مصاباً".

واختتم البيان: "نرفع خالص العزاء للقيادة الرشيدة ولذوى المتوفين ونسأل الله لهم المغفرة والقبول ولذويهم الصبر والسلوان وندعو الله للمصابين بالشفاء العاجل".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365