حمدى الوزير: أنا أشهر متحرش فى تاريخ السينما المصرية وأفتخر

قال الفنان حمدى الوزير، إنه أشهر متحرش فى تاريخ السينما المصرية وإنه يفتخر بهذه الأدوار التى قدمها فى هذه القضية الاجتماعية، مضيفا أنه عرض هذه القضية من خلال أعماله الفنية التى قام بها من أكثر من 20 عاما.

وأوضح الوزير فى تصريحات تليفزيونية، أن أدواره التى قام بها بهذا الدور كانت بهدف تناول علاقة الرجل بالمرأة وتوضيحها وحرية المرأة بأن تكون مصونة لا أحد يتعرض لها، مشيرا إلى أن الصور التى يتم تداولها على الفيس بوك له لتجسيده كشخص شرير ومتحرش هو تأكيد لنجاحه كفنان فى هذا الدور، مشيرا إلى أن فيلم المغتصبون الذى شارك فيه كان له أثر كبير فى تغير قوانين تجاه هذه القضايا.

وأضاف أن تقديمه لشخصية المتحرش إنما هى تجسيد لشخصية مريضة نفسيا فى المجتمع المصرى، وأن كل تركيزه خلال تقديمه لهذه الشخصيات المريضة فى المجتمع غنما بهدف كره المتلقى لها ونبذها والعمل على بتر هذه الظواهر السلبية من مجتمعنا وتطهيره منها؛ حتى يعود المجتمع المصرى لما كان عليه فى السابق، مطالبا بتغليظ العقوبة على هذه الأنماط الغريبة على مجتمعنا حتى نضمن عدم وجود هذه الحالات فى مصر مرة أخرى.