محتجو إدفو يفضون تجمهرهم ويفتحون طريق أبو غلاب الغنيمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان مساء اليوم من احتواء غضب العشرات من أهالى قرى منطقة إدفو قبلى، المحتجين على زيادة حجم التعديات بالظهير الصحراوى ناحية قرية دار الهنا الواقعة غرب المنطقة.

وانتقلت قوة شرطية ومسئولى الوحدات المحلية وتم تهدئة المواطنين كما تم فتح الطريق الزراعى الذى أغلقه المحتجون وهو الطريق الزراعى (أبو غلاب - الغنيمية) وهو طريق دائرى جانبى مؤدى لقرية دار الهنا الواقعة على الظهير الصحراوى لمنطقة إدفو قبلى.

وكان قد قام فى وقت سابق اليوم العشرات من أهالى قرى إدفو قبلى شمال غرب محافظة أسوان بقطع الطريق الزراعى (أبو غلاب - الغنيمية ) مما أدى لشل حركة المركبات على هذا الطريق، اعتراضا من المحتجين على تفاقم ظاهرة التعديات على أرضى الدولة من قبل بعض الأشخاص بقرية دار الهنا وعدم تمكن الأهالى بإدفو قبلى من الحصول على أية قطع أراضى لتسكين الشباب كتوسعات مستقبلية تحت إشراف الدولة بعد ارتفاع أسعار أراضى البناء وعدم وجود مساكن بديلة والتزام الأهالى بعدم البناء على الأراضى الزراعية حفاظا عليها - حد ذكر عدد منهم لـ”اليوم السابع".

وتعود جذور المشكلة للعام الماضى عندما قام بعض أهالى قرية دار الهنا بمركز إدفو بالاستحواذ على مساحات من الظهير الصحراوى ومنها أراضى اعتاد مزارعون وتجار محصول البلح بإدفو قبلى بتجفيف محصولهم فيها وقيام أحد المتعدين على أراضى الدولة ناحية دار الهنا العام الماضى، مستخدما لودر بإتلاف محصول بلح -كان يجففه أحد مزارعى إدفو قبلى فى هذه الأراضى.

أهالى يقطعون طريقا زراعيا بسبب التعديات على أراضى الدولة فى إدفو

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