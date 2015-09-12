أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محتجو إدفو يفضون تجمهرهم ويفتحون طريق أبو غلاب الغنيمية

Google+ Print
محتجو إدفو يفضون تجمهرهم ويفتحون طريق أبو غلاب الغنيمية محتجو إدفو يفضون تجمهرهم ويفتحون طريق أبو غلاب الغنيمية
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان مساء اليوم من احتواء غضب العشرات من أهالى قرى منطقة إدفو قبلى، المحتجين على زيادة حجم التعديات بالظهير الصحراوى ناحية قرية دار الهنا الواقعة غرب المنطقة.

وانتقلت قوة شرطية ومسئولى الوحدات المحلية وتم تهدئة المواطنين كما تم فتح الطريق الزراعى الذى أغلقه المحتجون وهو الطريق الزراعى (أبو غلاب - الغنيمية) وهو طريق دائرى جانبى مؤدى لقرية دار الهنا الواقعة على الظهير الصحراوى لمنطقة إدفو قبلى.

وكان قد قام فى وقت سابق اليوم العشرات من أهالى قرى إدفو قبلى شمال غرب محافظة أسوان بقطع الطريق الزراعى (أبو غلاب - الغنيمية ) مما أدى لشل حركة المركبات على هذا الطريق، اعتراضا من المحتجين على تفاقم ظاهرة التعديات على أرضى الدولة من قبل بعض الأشخاص بقرية دار الهنا وعدم تمكن الأهالى بإدفو قبلى من الحصول على أية قطع أراضى لتسكين الشباب كتوسعات مستقبلية تحت إشراف الدولة بعد ارتفاع أراضى البناء وعدم وجود مساكن بديلة والتزام الأهالى بعدم البناء على الأراضى الزراعية حفاظا عليها - حد ذكر عدد منهم لـ”اليوم السابع".

وتعود جذور المشكلة للعام الماضى عندما قام بعض أهالى قرية دار الهنا بمركز إدفو بالاستحواذ على مساحات من الظهير الصحراوى ومنها أراضى اعتاد مزارعون وتجار محصول البلح بإدفو قبلى بتجفيف محصولهم فيها وقيام أحد المتعدين على أراضى الدولة ناحية دار الهنا العام الماضى، مستخدما لودر بإتلاف محصول بلح -كان يجففه أحد مزارعى إدفو قبلى فى هذه الأراضى.


>- أهالى يقطعون طريقا زراعيا بسبب التعديات على أراضى الدولة فى إدفو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها