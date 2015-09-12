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القبض على رجل وابنه حاولا حرق مسجد فى كفر الشيخ

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القبض على رجل وابنه حاولا حرق مسجد فى كفر الشيخ القبض على رجل وابنه حاولا حرق مسجد فى كفر الشيخ
ألقى رجال مباحث مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، القبض على " ع.ا.ص" وابنه لشروعهما فى الاعتداء وحرق مسجد التوحيد بقرية دمروا الحدادى، لرفضهما تبعية المسجد لوزارة الأوقاف.

وكان أهالى القرية تمكنوا من ضبط المتهمين فى وقت متأخر من مساء أمس وبحوزتهما جركن بنزين بعد أن أشعلوا النار فى باب للمسجد، وبإبلاغ الشرطة انتقلت قوة واقتادتهما وحررت لهما المحضر رقم 10153 إدارى سيدى سالم لسنة 2015 وجارى عمل التحريات اللازمة بمعرفة المباحث.

وقال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المسجد به إمام تابع للأوقاف وعمالة نظافة وسبق تحرير بلاغات ضد من حاولوا منع الاوقاف من السيطرة على المسجد، مضيفاً:لاتهاون مع من يعتدى على بيوت الله وستتخذ الاجراءات القانونية فورا.
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