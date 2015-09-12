صحفى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة بالبحيرة

تقدم الصحفى أحمد درويش، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة إيتاى البارود _ شبراخيت، وحصل على رمز التلفزيون ورقم 31.

وقال الإعلامى إن خوضه للمعركة جاء بحثاً عن حق الشباب فى الحصول على الفرصة فى صناعة القرار وتحديد المصير والمشاركة فى صنع مصر الجديدة، التى هى الهدف الأسمى للقيادة السياسية.

وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يستطع أن يرفض نداء أهالى بلدته التى كانت الدافع الأول فى التقدم بترشيح نفسه، مؤكداً أن الوقت قد حان لحصول الوجوه الشابة الجديدة على الفرصة كاملة.