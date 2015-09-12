32 مرشحا يتنافسون على ثلاثة مقاعد ببندر ومركز بنى سويف

ترشح شقيقين فى دائرة اهوة باروط

عبدالمطلب الأستاذ الجامعى



>الحكم الدولى وحزب الوفد

عدنان الوجه الجديد لحزب النور

العناصر النسائية

مرشحو الشرق

مرشحو البندر

باروط وبنى هارون

نواب سابقون

32 مرشحاً يتنافسون من أجل الحصول على ثلاثة مقاعد فى الدائرة الأولى ببندر ومركز بنى سويف، الدائرة الاكثر شراسة والتى شهدت جدلا واسعاً بعد دمج البندر مع المركز مرة أخرى فى التعديلات الأخيرة.> الظروف دفعت قرية اهوة التابعة لمجلس قروى باروط لترشيح اثنين من أبنائها للمنافسة على المقاعد الثلاثة وهما الشقيقان الدكتور عبدالرحمن البرعى والمهندس عاطف عبدالجواد البرعى، الأول أستاذ بكلية التربية ورجل أعمال له أسهم فى مجموعة عقارات، بدأ فى إقامة مقار انتخابية له بالقرى ويقوم أيضاً بجولات داخلها من أجل اقتناص أحد المقاعد، وهو حال شقيقه المهندس عاطف عبدالجواد بالمقاولين العرب والذى يعتمد بخلاف شعبيته فى القرى تواجده بين أبناء البندر.> ويدخل فى المنافسة بقوة الدكتور جمال عبدالمطلب أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بنى سويف وهو رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، ويعمل عبدالمطلب من خلال فريق عمل من شباب الجامعات والقيادات الطبيعية ويعتمد على علاقاته المتشعبة داخل قرى المركز بخلاف قرية عائلته الدوالطة وأهالى البندر.> الحكم الدولى تونى عثمان الذى يمتلك فى حملته الانتخابية مجموعة من الشباب ترشح عن حزب الوفد، وتونى عثمان هو مدير العلاقات العامة بأكبر مصانع الأسمنت ببنى سويف وهو المصنع الذى يشارك أهالى المحافظة فى كل المناسبات والمسابقات من خلال تقديم مساعدات.>لم يكتف حزب النور هذه المرة بمرشحة ونائب رئيس حزبه الدكتور شعبان عبدالعليم، إلا أنه رشح هذه المرة مرشح آخر وهو المهندس محمد عبدالعاطى عدنان ابن قرية تزمنت الشرقية والذى يعمل مدير إدارة المشروعات بشركة المقاولين العرب، وعدنان وجه جديدة دفع به حزب النور من منطلق سياسة ضخ الكوادر الشبابية القادرة على التواصل.>العناصر النسائية فى الدائرة الأولى تتمثل فى عفاف عبدالمنعم المرشحة عن حزب التجمع والتى تشارك بقوة فى كافة المشاركات السياسية بالمحافظة وعلى تواصل مع قاعدة الشباب، والعنصر الثانى نور الهدى أحمد عبد العليم حميدة، وشهرتها: نور الهدى أحمد،وكذلك فاطمة شوقى سيد على، وشهرتها: فاطمة شوقى سيد.>وفى شرق النيل دفعت القرى، بمرشحين ثلاثة منهم نائب الشورى السابق صلاح الناصح الذى لم يتوقف فى جولاته على القرى منذ فترة الترشح السابقة وظل فى تواصل مستمر مع الأهالى، وكذلك أحمد خليفة الملط وعبدالعليم صابر.>ولم يفقد مرشحو المدينة الأمل فى المنافسة فى ظل القبلية المنتشرة فى القرى وترشح من المدن، المرشح عطية عبدالشهيد والذى يعتمد على اتصالاته وتواجده الدائم فى ما تنظمه التيارات السياسية بالمحافظة، ومن البندر أيضاً المأمون على عبد المطلب على جبر، واللواء أحمد عبد الله قرنى والذى كان يعمل فى مديرية أمن بنى سويف، وكذلك الكابتن عماد سيد متولى وهو مدرب منتخب مصر للكونغ فو، وطه عبد الواحد رمضان وهو مرشح حزب مستقبل وطن.> ودفعت قرية باروط والتى كانت تستحوذ على مقعد الفئات إبان الحزب الوطنى المنحل من خلال نائبها أبو الخير عبدالعليم، وهذه المرة كانت لابنها الدكتور وائل وسية وهو طبيب أسنان، كما تقدم للترشح من قرية بنى هارون هانى الخضرى وهو صاحب مجلس إدارة أحد الجرائد الإقليمية بالمحافظة.>وظهر على الصورة أيضاً نواب سابقون وآخرون كان لهم باع فى السياسة امثال النائب السابق ابو الخير عبدالسميع ابن قرية باها وكذلك النائب السابق على البكرى سليم، ويوسف الداعورى.

وينافس على المقاعد الثلاثة ايضاً محمد أبو العزم محمد أبو العزم

>أشرف حسين محمد عبد النبى، محمد صفوت إسماعيل حسان، محمود صبرى بسيونى دياب، خيرى حسين على على، عادل مصطفى محمد الخولى، حسن محسن عبد اللطيف حسن.



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جمال عبدالمطلب



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تونى عثمان



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محمد عبدالعاطى عدنان



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عاطف عبدالجواد



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عبدالرحمن البرعى



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عفاف عبدالمنعم



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هانى الخضرى



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صلاح الناصح