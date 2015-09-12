مصرع سائق وإصابة طالب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بسوهاج

شهد طريق نيدة أخميم شرق محافظة سوهاج حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب فى وفاة شخص وإصابة.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة على الطريق بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.. تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى المراغة المركزى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز أنه أثناء قيادة ص ع ض خ 47 عاما سائق، ويقيم بناحية نيدة دائرة المركز السيارة رقم 54693 ملاكى سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة أ ن م ع 17 عاما طالب يقيم بذات الناحية "بجرح بالرأس وكدمة باليد اليمنى"، وتم نقلهما لمستشفى أخميم المركزى، وبسؤال أحد أهل المتوفى لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10332 جنح المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.