محمد يوسف لـ في الجول: لا تساهل أمام الهلال فهو استعدادنا للقاء الزمالك

رفض محمد يوسف المدير الفني لسموحة الأصوات المغربية التي تشير لتساهل الفريق السكندري أمام الهلال السوداني في مواجهة الفريقين بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال ضيفا على سموحة بالإسكندرية في الثالثة والنصف وهو يحتاج للفوز من أجل التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال عن المجموعة الأولى التي يتساوى فيها المغرب التطواني مع الهلال ومازيمبي وجميعهم ثماني نقاط.

وقال يوسف لـFilGoal.com يوم الجمعة: "نلعب مباراة الهلال من أجل ترك ذكرى طيبة في دوري الأبطال. ويكفي أن وصول سموحة لدور المجموعات في المشاركة الأولى هو إنجاز يصل للإعجاز".

وأضاف "لسنا طرفا في المنافسة بين المغرب التطواني والهلال على الصعود.. ولا يصح أن نتحدث عن تفويت أو تساهل هذا غير مقبول".

وشدد يوسف "سموحة سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتكون تجربة قوية قبل مواجهة الزمالك في مباراة قبل نهائي الكأس".

ويلعب الزمالك ضد سموحة في نصف نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل.

ويحتل سموحة الذي تأكد خروجه من دوري الأبطال المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط جمعها من فوز وحيد على المغرب التطواني في الإسكندرية.