أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد يوسف لـ في الجول: لا تساهل أمام الهلال فهو استعدادنا للقاء الزمالك

Google+ Print
محمد يوسف لـ في الجول: لا تساهل أمام الهلال فهو استعدادنا للقاء الزمالك محمد يوسف لـ في الجول: لا تساهل أمام الهلال فهو استعدادنا للقاء الزمالك

رفض محمد يوسف المدير الفني لسموحة الأصوات المغربية التي تشير لتساهل الفريق السكندري أمام الهلال السوداني في مواجهة الفريقين بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال ضيفا على سموحة بالإسكندرية في الثالثة والنصف وهو يحتاج للفوز من أجل التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال عن المجموعة الأولى التي يتساوى فيها المغرب التطواني مع الهلال ومازيمبي وجميعهم ثماني نقاط.

وقال يوسف لـFilGoal.com يوم الجمعة: "نلعب مباراة الهلال من أجل ترك ذكرى طيبة في دوري الأبطال. ويكفي أن وصول سموحة لدور المجموعات في المشاركة الأولى هو إنجاز يصل للإعجاز".

وأضاف "لسنا طرفا في المنافسة بين المغرب التطواني والهلال على الصعود.. ولا يصح أن نتحدث عن تفويت أو تساهل هذا غير مقبول".

وشدد يوسف "سموحة سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتكون تجربة قوية قبل مواجهة الزمالك في مباراة قبل نهائي الكأس".

ويلعب الزمالك ضد سموحة في نصف نهائي كأس يوم الخميس المقبل.

ويحتل سموحة الذي تأكد خروجه من دوري الأبطال المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط جمعها من فوز وحيد على المغرب التطواني في الإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك