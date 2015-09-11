أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العاهل السعودى يعود إلى جدة قادما من الولايات المتحدة

Google+ Print
العاهل السعودى يعود إلى جدة قادما من الولايات المتحدة العاهل السعودى يعود إلى جدة قادما من الولايات المتحدة
عاد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى جدة مساء اليوم الجمعة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة، وقضائه عدة أيام خارج المملكة فى إجازة خاصة، حسبما أفادت وكالة الأنباء (واس).

والتقى العاهل السعودى خلال زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ اعتلاء العرش فى يناير 2015، الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وجاءت زيارة العاهل السعودى للولايات المتحدة بعدما أبرمت واشنطن والقوى الغربية اتفاقا نوويا مع إيران فى يوليو الماضي، الأمر الذى أثار قلق دول الخليج أن يؤدى رفع العقوبات عن طهران إلى مواصلة سياساتها المثيرة للجدل فى الشرق الأوسط.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل