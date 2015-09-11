العاهل السعودى يعود إلى جدة قادما من الولايات المتحدة

عاد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز إلى جدة مساء اليوم الجمعة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة، وقضائه عدة أيام خارج المملكة فى إجازة خاصة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

والتقى العاهل السعودى خلال زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ اعتلاء العرش فى يناير 2015، الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وجاءت زيارة العاهل السعودى للولايات المتحدة بعدما أبرمت واشنطن والقوى الغربية اتفاقا نوويا مع إيران فى يوليو الماضي، الأمر الذى أثار قلق دول الخليج أن يؤدى رفع العقوبات عن طهران إلى مواصلة سياساتها المثيرة للجدل فى الشرق الأوسط.

>