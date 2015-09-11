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أوباما: تدخل روسيا العسكرى فى سوريا يشير إلى أن الأسد قلق

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أوباما: تدخل روسيا العسكرى فى سوريا يشير إلى أن الأسد قلق أوباما: تدخل روسيا العسكرى فى سوريا يشير إلى أن الأسد قلق
قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الجمعة إن تزايد التدخل العسكرى لروسيا فى سوريا مؤشر على أن الرئيس بشار الأسد قلق ويلجأ للمستشارين الروس لمساعدته.

وأضاف أوباما فى لقاء مع أفراد الجيش الأمريكى إحياء لذكرى هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن أن الولايات المتحدة ستتواصل مع روسيا لتبلغها بأن دعمها للأسد "محكوم عليه بالفشل."

ال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حديثه عن أزمة المهاجرين بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن على العالم أن يتوقع مشاكل للاجئين لعقود، وقال أوباما خلال لقاء مع عسكريين أمريكيين إن الصراعات المسلحة والتغير المناخي سيسهمان في حدوث أزمات اللاجئين.
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