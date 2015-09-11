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رئاسة الحرمين: ولى العهد وأمير مكة يتابعان حادث الحرم المكى

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رئاسة الحرمين: ولى العهد وأمير مكة يتابعان حادث الحرم المكى رئاسة الحرمين: ولى العهد وأمير مكة يتابعان حادث الحرم المكى
أكدت رئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوى أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يتابع حادث سقوط الرافعة بالحرم المكى منذ لحظة وقوعه.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أحمد بن محمد المنصوري، إنه نتيجة للعواصف الشديدة والرياح القوية والأمطار الغزيرة والحالة الجوية على العاصمة المقدسة سقط جزء من إحدى الرافعات بالمسجد الحرام على جزء من المسعى بالمسجد الحرام والطواف.

وبين أنه على الفور باشرت الرئاسة والجهات ذات العلاقة الحادث الذى نتج عنه حتى الان وفاة 87 شخصا كانوا متواجدين فى الموقع فى حين بلغ عدد المصابين والذين تم نقلهم إلى المستشفيات 184 مصابا.

وقال المنصورى إن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يتابع الحادث منذ لحظة وقوعه، وكذلك الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.
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مصر 365