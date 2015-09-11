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فرنسا تعرب عن تعازيها للسعودية فى ضحايا حادث الرافعة بمكة المكرمة

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فرنسا تعرب عن تعازيها للسعودية فى ضحايا حادث الرافعة بمكة المكرمة فرنسا تعرب عن تعازيها للسعودية فى ضحايا حادث الرافعة بمكة المكرمة
أعربت فرنسا عن تعازيها للسلطات فى ضحايا حادث سقوط الرافعة فى المسجد الحرام بمكة المكرمة والذى أودى بحياة ما لا يقل عن 87 شخصا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - فى بيان مساء اليوم /الجمعة/ - إن بلاده تأثرت بنبأ مقتل العشرات جراء هذا الحادث فضلا عن وقوع العديد من الإصابات ، مضيفا أن "فرنسا فى تلك اللحظات المؤلمة تعرب عن تضامنها مع السلطات والشعب السعودي".

وكان الدفاع المدنى السعودى قد أفاد بأن عشرات القتلى والجرحى وقعوا اليوم الجمعة فى المسجد الحرام بمكة المكرمة عندما وقعت رافعة بناء فى ساحة المسجد.
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