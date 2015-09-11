وزير الأوقاف يتوجه الأربعاء إلى مكة لأداء مناسك الحج

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيسافر مساء يوم الأربعاء المقبل لرئاسة بعثة الحج، مؤكدا أن هذه المرة الثالثة لرئاسة بعث الحجاج المصريين داخل المملكة العربية السعودية بالحرم المكى.

وطمأن وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد ببرنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" جميع الشعب المصرى على الحجاج بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن كل الأطباء الذين سافروا لأداء مناسك الحج قاموا بإسعاف المرضى، وتم توزيعهم على جميع المستشفيات بالحرم المكى لمساعدة المصابين.

وأشار جمعة إلى أن هناك حالة كسر بالقدم وأخرى بالفك وكسر باليد وإصابات وكدمات وسحجات متفرقة للحجاج المصريين بسبب سقوط رافعة بالحرم المكى لسوء الأحوال الجوية.