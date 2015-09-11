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ننشر أسماء المصابين المصريين فى حادث سقوط رافعة بمكة

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ننشر أسماء المصابين المصريين فى حادث سقوط رافعة بمكة ننشر أسماء المصابين المصريين فى حادث سقوط رافعة بمكة
قال اللواء سيد ماهر الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، إنه عقب حادث سقوط رافعة بمكة لسوء الأحوال الجوية، وجّه وزير الداخلية بنزول كل الضباط بالبعثة، وشكلوا فريق عمل بالمستشفيات بمكة ومنطقة الحرم مع السلطات ، موضحاً أن هناك تنسيقا تاما مع القنصلية بجدة، وكل الفحص أشار إلى 4 مصابين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن المصابين، عبد السلام عبد الواحد عبد الحميد من حجاج القرعة المصريين من محافظة القاهرة، "غرزة فى الرأس"، وصلاح السيد عبد العاطى "غرزة فى الرأس"، وخرجا من المستشفى، بالإضافة إلى محمد عثمان محمد مصطفى من حجاج السياحة من القاهرة وبه كسر بالساق، وسمير عبد العزيز محمد من حجاج التضامن وبه كسر فى الحوض، ومتواجدين بمستشفى مكة.

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مصر 365

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