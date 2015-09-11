الأوقاف: لجنة طوارئ لمتابعة الحجاج المصريين عقب سقوط رافعة بالحرم المكى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، واللواء سيد ماهر الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، لمتابعة وضع المصريين عقب سقوط رافعة بالحرم المكى، وعلى تواصل كامل مع الدكتور هشام عطا الرئيس الطبى للبعثة، مؤكداً أنه لم يتم تبليغهم بأى وفاة من المصريين، قائلاً: "الجانب السعودى، كل ما يعنيه إسعاف الناس أولاً قبل البيانات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن الأطباء وزعوا أنفسهم على المستشفيات التى تم نقل المصابين بها، وتوصلوا لثلاث حالات، حالة كسر فى الفك ومحجوزة بالعناية المركزة، وأخرى بالقدم، وثالثة كسر باليد، وهناك كدمات خفيفة، وخرجوا على الفور، وذلك فى حادث سقوط رافعة بالحرم المكى بسبب الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن اليوم كان هناك أول حالتان وفاة للمسنين بين الحجاج، أحدهما من محافظة القاهرة مواليد 1942، وأخرى من محافظة السويس من مواليد 1942.