قارئ يشارك "صحافة المواطن" بفيديو جديد للحظة سقوط رافعة بالحرم المكى

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ محمد أبو زيد فيديو جديد التقطه من زاوية مختلفة يكشف لحظة سقوط رافعة داخل الحرم المكى السعودى، نتيجة سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والمصابين.

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