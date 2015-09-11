قارئ يشارك "صحافة المواطن" بفيديو جديد للحظة سقوط رافعة بالحرم المكى

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
- بعثة الحج: لم يتضح حتى الآن وجود مصريين بين مصابى وضحايا حادث الحرم المكى
- الدفاع المدنى السعودى:ارتفاع ضحايا سقوط رافعة الحرم لـ 65 وفاة و154 مصابا
>- بالفيديو والصور..سقوط رافعة بالحرم المكى بسبب العواصف وأنباءعن وقوع وفيات
- الدفاع المدنى السعودى:ارتفاع ضحايا سقوط رافعة الحرم لـ 65 وفاة و80 مصابا
- السياحة: لم نتلق بلاغا بأى حالات وفاة لمصريين فى حادث الحرم المكى حتى الان
- أمير مكة يأمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى سقوط الرافعة بالحرم المكى
- الدفاع المدنى السعودى: مصرع 52 وإصابة 30 فى سقوط الرافعة بالحرم المكى
>