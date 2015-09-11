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قارئ يشارك "صحافة المواطن" بفيديو جديد للحظة سقوط رافعة بالحرم المكى

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قارئ يشارك "صحافة المواطن" بفيديو جديد للحظة سقوط رافعة بالحرم المكى قارئ يشارك "صحافة المواطن" بفيديو جديد للحظة سقوط رافعة بالحرم المكى
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ محمد أبو زيد جديد التقطه من زاوية مختلفة يكشف لحظة سقوط رافعة داخل الحرم المكى السعودى، نتيجة سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والمصابين.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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>- بالفيديو والصور..سقوط رافعة بالحرم المكى بسبب العواصف وأنباءعن وقوع وفيات

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