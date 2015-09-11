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نصيحة: حضري كريم اللافندر في المنزل

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نصيحة: حضري كريم اللافندر في المنزل نصيحة: حضري كريم اللافندر في المنزل

الجمعة 11-09-2015 15:36

هل بدأت في التبضع لشراء بعض مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ؟ أظن بأنك لن تحتاجي إلى شراء كريم لترطيب اليدين بعد اليوم. فـ"سيدتي نت" يمكنها أن تقدم لك طريقةً منزليةً لصنع كريم منزلي عالي الجودة يجمع بين ترطيب اليدين وتعطيرها برائحة اللافندر.
المكونات: 10 غرام من شمع النحل + ملعقة كبيرة من زيت الخروع، وأخرى من زيت اللوز+ 20 قطرةً من زيت اللافندر + 25 غراماً من زبدة الكاكاو.
الطريقة:
• ضعي الشمع مع زبدة الكاكاو على نار هادئة حتى يذوبا
• أطفئي النار، ثم أضيفي زيت اللوز وزيت الخروع
• انتظري حتى يهدأ المزيج، ثم أضيفي زيت اللافندر
• حركي المزيج حتى يبرد تماماً، ثم ضعيه في علبة مكياج قديمة ونظيفة
• استخدميه لترطيب يديك وتعطيرها كلما أردت. فأنت أمام أفضل كريمات ترطيب البشرة الطبيعية.

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