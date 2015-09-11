7 استخدامات لصودا الخبز رقم 3 للتخلص من البقع الداكنة

دائماً ما نبحث عن الكمال لبشرتنا ما يجعل بعضنا ينفق الكثير من الأموال في شراء المنتجات المختلفة رغبةً في نضارتها وإشراقتها. في حين أنّ هناك بعض السيدات الأكثر ذكاءً واللاتي يبحثن عن مواد طبيعية أكثر فعالية وأقل ثمناً. وللتعرف على أفضل هذه المكونات إليك 7 مناستخدامات لصودا الخبز ستجعلك تدمنين على استخدامها بشكل يومي. فصودا الخبز تعتبر من المكونات البارعة في تقشير الجسم، تنظيف البشرة، تبييض الأسنان وغيرها من الفوائد المختلفة. إليك التفاصيل:

قد يعجبك : خلطات طبيعية لـ تكبير الخدود

1 ـ.لتنظيف الوجه: قومي بتشكيل عجينة من صودا الخبز والماء، وافركي بها بشرتك، وفق اتجاه دائري، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

2 ـ تقشير للجسم: تحتاجين بالتأكيد، كل فترة، إلى تنظيف بشرتك وإزالة الخلايا الميتة لتحصلي على توهّج ولمعان فريدين. ستساعدك صودا الخبر في تحقيق هذا الأمر؛ كلّ ما عليك فعله هو فرك جسمك بصودا الخبز بوساطة منشفة خشنة وجافة من دون استخدام الماء. بعدها، قومي بالحصول على حمّامك المعتاد، وستحصلين على جسم نظيف وخالٍ من الخلايا الميتة. ولا تنسي ترطيب بشرتك بعد ذلك.

3 ـ لإزالة علامات الشمس: لكي تتخلّصي من علامات الشمس التي تدمغ بشرتك، ليس عليك سوى تدليك بشرتك بصودا الخبز، وبرفق شديد.

4 ـ مزيل للعرق: قومي بوضع صودا الخبز على أمكنة التعرق لديك (تحت الإبطين)، فهذه الخطوة ستخلصك تماماً من رائحة المزعجة، كما أنها لن تترك أيّاً من العلامات على الملابس.

5 ـ لتهدئة الأماكن الحساسة عند إزالة الشعر: امزجي كوباً من الماء بملعقة من صودا الخبز، واغسلي بها الأمكنة الحساسة، ثم اتركيها تجفّ، قبل شطفها بالماء البارد، لتشعري ببرودة المنطقة وانتعاشها.

6 ـ لعمل الباديكير: قومي بوضع قدميك في وعاء مليء بالماء الدافئ والقليل من صودا الخبز، وانقعي قدميك فيه، مدة عشر دقائق، ثمّ افركي قدميك بالحجر الخاصّ لإزالة الخلايا الميتة كافة.

7 ـ تبييض الأسنان: رشّي صودا الخبز على أسنانك، وقومي بفركها بوساطة فرشاة أسنانك الرطبة لمدة دقيقة، وستحصلين على أسنان ناصعة البياض من أول استخدام.

تابعي أيضاً:

خلطة جنونية للعناية بالبشرة اعتمدها الملايين Multimasking#

بالفيديو: خلطات تبييض الأكواع والنتيجة صادمة!

الحلزون على الوجه للتخلص النهائي من حبّ الشباب