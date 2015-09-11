ضبط ملابس داخلية بعلامات تجارية مقلدة داخل مصنع بمركز طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط كمية كبيرة من الملابس الداخلية عليها علامات تجارية مقلدة، داخل مصنع ملابس بقرية إخناواى مركز طنطا.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "محمد ح خ" 48 سنة صاحب مصنع ملابس بقرية إخناواى مركز طنطا، وبحوزته كمية كبيرة من الملابس الداخلية مدون عليها علامة مقلدة لماركة سفير صنع فى مصر، معدة للبيع، وتحرر المحضر رقم 25072 جنح مركز طنطا، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.