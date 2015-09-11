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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 300 ألف جنيه للخارج

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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 300 ألف جنيه للخارج ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 300 ألف جنيه للخارج
تمكنت سلطات مطار القاهرة، مساء اليوم الجمعة، من ضبط راكب كويتى حاول تهريب ٣٠٠ ألف جنيه، داخل حقيبته مخالفاً انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

وقال العميد أيمن عبدالفتاح، مدير إدارة التأمين بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط المصرية والمتجهة إلى الكويت، اشتبه الرائد أحمد صالح فى الراكب الكويتى وبالعرض على رئيس نوبتجية الشرطة الرائد فرحات عمران أمر بتفتيش الراكب وتبين وجود ٣٠٠ ألف جنيه مخبأة فى حقيبته مخالفا قوانين انتقال النقد المصرى بصحبة الركاب والتى تسمح باصطحاب الراكب ١٠ آلاف جنيه فقط.

وأمر اللواء "طارق فتحى" مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمنح الراكب حقه ١٠ آلاف جنيه ومصادرة باقى الأموال وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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مصر 365