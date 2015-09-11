الإكثار من النوم أو الإقلال منه قد يؤدى إلى بدايات تصلب الشرايين

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها على الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News" أن كبار السن الذين يحصلون على الكثير أو القليل جداً من النوم قد يعانون من بداية "تصلب" الشرايين، التى يمكن أن تكون علامة مبكرة على مرض القلب.

وقال الدكتور تشانوون كيم بمستشفى كانجبونك بكلية طب جامعة سيول، بكوريا الجنوبية، إن مدة النوم غير الكافية أو سوء نوعية النوم يعانى منها ثلث أو ربع السكان بشكل عام.

وأشار الباحثون إلى أن عدة دراسات ربطت بين عدم كفاية النوم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ولكن مع ظروف أخرى مثل الاكتئاب أو السمنة.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون بيانات أكثر من 47 ألفا من الرجال والنساء، الذين يبلغون 42 عاماً فى المتوسط، للكشف عن مشاكل ترسبات الكالسيوم فى الشرايين المؤدية إلى أمراض القلب، ومشاكل تصلب الشرايين فى الساق التى هى علامة على شيخوخة الأوعية الدموية.

وأضحت الدراسة أن الذين ينامون أكثر من 8 ساعات يوميًا لديهم ترسبات أكثر من الكالسيوم فى الشرايين التاجية مقارنة مع غيرهم الذين ينامون لمدة سبع ساعات، وفقا للدراسة.

وأوضح الباحثون أن تراكم الكالسيوم فى الشرايين التاجية يبين تصلبها، وكلما ارتفعت نسبة الكالسيوم ارتفع خطر اإيصابة بنوبة قلبية فى المستقبل، وأضاف الباحثون أن الناس الذين يحصلون على أقل من 6 ساعات من النوم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، والسكر والسمنة.