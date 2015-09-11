بينيتيث عن مباريات الأجندة الدولية: هناك الكثير منها لا قيمة له

(إفي): أبدى رافائيل بينيتيث، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الجمعة والخاص بمباراة الفريق الملكي يوم السبت أمام إسبانيول في ثالث جولات الدوري الإسباني، ضيقه من المباريات الدولية الكثيرة التي "لا قيمة لها"، حسب تعبيره، وتؤثر على لاعبيه بشكل سلبي.

وتلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة بعد تأكد غياب ظهيره الأيمن البرازيلي دانيلو بداعي إصابة في باطن القدم خلال مباراة المنتخب البرازيلي أمام كوستاريكا، سيغيب على إثرها نحو شهر عن صفوف الميرينجي.

ولم تقف خسائر الكتيبة الملكية عند هذا الحد، حيث تأكد غياب نجم الفريق، الكولومبي جيمس رودريجيز، نحو ثلاثة أسابيع بعد إصابته خلال مباراة منتخب بلاده أمام بيرو بتمزق في عضلة القدم اليسرى.

ولم يبد المدير الفني الإسباني عدم ارتياحه إزاء جدوى المباريات الدولية الودية فقط ولكنه تطرق أيضا للجداول الزمنية لمباريات تصفيات البطولات الدولية الكبرى مثل تصفيات اليورو أو كأس العالم.

ويرى بينيتيث أن غالبية تلك المباريات ليس لها أهمية ويجب تغيير النظام الخاص بها من أجل تفادي تعرض اللاعبين لخطر الإصابات.

وأبرز الإسباني خلال تصريحاته "المباريات كثيرة للغاية، لقد قلت هذا خلال أحد الاجتماعات في مدينة نيون السويسرية (مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم). اللاعبون يضطرون لخوض مباريات ليست ذات أهمية. ليست فقط المباريات الودية ولكن الرسمية أيضا. مباريات تنتهي نتيجتها 7-0 و8-0، إذا ما تم عمل القرعة بحيث تتقابل الفرق الكبرى ضد بعضها البعض، سيكون هذا أفضل".

وبسؤاله عن التعويضات التي تخصص للأندية التي يصاب لاعبوها خلال المباريات الدولية لمنتخباتهم وتتعدى فترة غيابهم الـ28 يوما، أوضح أنه يجب تعويض الأندية أيا كانت فترة غياب لاعبيها بداعي الإصابة.

وقال بينيتيث في هذا الصدد "لاعبون يقدرون بالملايين، يذهبون لخوض مباريات ليست لها أهمية، يكلفك الكثير من المال ثم يعودون وهم غير قادرين على المشاركة في المباريات. يجب تعويض الأندية في كل الأحوال".

وتطرق المدير الفني المدريدي في حديثه لمباراة يوم السبت أمام إسبانيول في ثالث جولات "الليجا" على ملعب الأخير "باور8 ستاديوم" في مدينة برشلونة، حيث أثنى على الفريق الملقب بـ"الببغاء الصغير" المليء باللاعبين الشباب الذين يمتلكون دوافع كبيره لتحقيق نتيجة طيبة أمام الفريق الملكي.

وقال بينيتيث عن المباراة "سنذهب بطموح وتطلع واحترام وثقة من أجل تحقيق الفوز. الفريق المنافس كان لديه طموح كبير في المباراتين الأوليتين. هذا طبيعي، لديهم فريق شاب مندفع بشكل كبير".

وواصل "ريال مدريد كتاب مفتوح لهم، ويعلمون أن عليهم بذل جهد كبير والاستفادة من الهجمات المرتدة. لديهم مدرب يحب تقديم كرة قدم ممتعة. سنرى فريقا يبحث عن الاستحواذ على الكرة والمباغتة بالهجمات المرتدة وفقا لمجريات المباراة".

وأبدى رافا عدم قلقه حيال الندرة التهديفية لـ(صاروخ ماديرا) كريستيانو رونالدو حيث أكد أن اللاعب البرتغالي يمتلك قيمة فنية كبيرة وسيحرز الكثير من الأهداف فضلا عن كونه "أكثر لاعبي الليجا تسديدا على المرمى".

ولم يستطع كريستيانو رونالدو التسجيل في جولتي الليجا الماضيتين فضلا عن ظهوره بشكل باهت خلال الفترة التحضيرية للفريق الملكي مما أثار الكثير من التكهنات حول وجود حالة من عدم الارتياح مع المدير الفني الإسباني وهو ما نفاه بينيتيث في أكثر من مناسبة.

ويخوض ريال مدريد مباراة هامة يوم السبت أمام إسبانيول في الجولة الثالثة للدوري الإسباني الذي يحتل فيه الفريق الملكي المركز الخامس برصيد أربع نقاط بعد مرور جولتين، وذلك إثر تعادله في المباراة الأولى أمام سبورتنج خيخون بدون أهداف والفوز بخماسية نظيفة أمام ريال بيتيس في جولة السابقة.