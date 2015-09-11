مورينيو يكشف: لست أنا من اختار التعاقد مع بابي

الصحفي لم يكن يعرف كيف ينطق اسم المدافع الذي تعاقد معه تشيلسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكن لم تكن هذه هي المفاجأة الأهم في هذه اللقطة.

المفاجأة الأهم أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي قال إنه لم يكن صاحب فكرة التعاقد مع بابي دجيبالودجي.

مورينيو سأله الصحفي "لماذا تعاقدت مع بابي ممم، بابي ممم".

فقاطعه البرتغالي "بابي دجيبالودجي".

ثم رد "لم أكن أنا صاحب فكرة التعاقد معه، بل شخص أخر أثق كثيرا في رأيه هو من قال لنا سيكون مدافعا جيدا لدعم قائمتنا".

وأضاف "هذه ليست أول مرة على كل حال. في حالات كثيرة وظروف مثل تلك التي مر بها تشيلسي في اليوم الأخير من الانتقالات يجدر بك أن تثق فيمن حولك، وهذا ما حدث".

تلك الظروف هي أن تشيلسي حاول ضم جون ستونز من إيفرتون لكنه فشل، لهذا تحرك نحو المدافع السنغالي الدولي.

وتابع مورينيو "على كل حال من أوصى تشيلسي بضم دجيبالودجي هو نفسه من قال لنا في الصيف الماضي تعاقدوا مع كورت زوما سينفعكم كثيرا".

لكن لماذا لم يضم مورينيو المدافع الجديد دجيبالودجي إلى قائمة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا؟

رد مورينيو "لأني لو ضممته للقائمة سأستبعد أحد اللاعبين مثل كيندي، وستسألوني وقتها لماذا لم تضم كيندي للقائمة؟".

وأكمل "على كل حال نملك 4 مدافعين في القائمة. نملك جون تيري وجاري كاهيل وكورت زوما وفي بعض الأحيان نستخدم برانيسلاف إيفانوفيتش في هذا المكان".

وأتم "ربما لا يكون حظنا بالسوء الذي يجعلنا نحتاج لمدافع خامس خلال مسيرتنا في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال".