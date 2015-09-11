مدير أندرلخت: تريزيجيه يملك قدرات هجومية عظيمة

أشاد هيرمان فان هولسيبيك المدير الرياضي لنادي أندرلخت بانضمام محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي المعار للفريق البلجيكي.

وحضر تريزيجيه مؤتمر تقديمه في أندرلخت يوم الجمعة بعد اجتيازه الكشف الطبي وإتمام إجراءات انضمامه.

وقال فان هولسيبيك في المؤتمر الصحفي: "أخيرا انضم تريزيجيه.. فخورون بوجوده معنا فهو لاعب يملك قدرات هجومية رائعة تتسق مع فلسفة أندرلخت".

وأضاف "الصفقة انتهت منذ شهر لكن مشاكل خاصة بالفيزا أخرت وصوله".

وأوضح "كشافونا في إفريقيا تابعوا تريزيجيه فترة طويلة ولفت الأنظار. لم يكن سهلا أن يتركه الأهلي حتى توصلنا لاتفاق يقضي باستعارته لمدة موسم وساعدنا رغبة اللاعب".

وأكد المدير الرياضي لأندرلخت على أحقية ناديه في شراء اللاعب قبل نهاية الموسم الجاري.

ويستعد أندرلخت لمواجهة جنك يوم الأحد في الدوري البلجيكي لكن تريزيجيه لن يكون حاضرا في تلك المباراة.