بنزيمة: دي ماريا قدم كل شيء مع ريال مدريد

(إفي): امتدح الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد السمات الشخصية والمهارية لزميله السابق في الميرينجي الأرجنتيني أنخل دي ماريا، الذي كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب رحيله من "سانتياجو برنابيو" قبل أن يصبح هذا الصيف الصفقة الأبرز لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق النجم الفرنسي في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة (لو باريزيان) "دي ماريا قدم كل شيء مع ريال مدريد. لعب كمهاجم وفي وسط الملعب وكظهير أيسر أيضا".

ويرى بنزيمة أن تشكيلة اللعب المثالية للنجم الأرجنتيني هي (4-3-3)، حيث يشارك في مركز الجناح.

وأردف مهاجم ريال مدريد "أيضا لن يتأثر كثيرا في طريقة (4-4-2)، ولكنه يجيد بشدة اللعب في مركز الجناح".

وأوضح بنزيمة، الذي لم يكف عن الثناء على صفقة سان جيرمان الجديدة، أن المميزات الثلاثة التي تجعل دي ماريا قادرا على صناعة الفارق دائما هي: سرعته ومهارته وقدرته على تمرير الكرات بشكل رائع.

وأشار أخيرا نجم منتخب الديوك "هو لاعب على مستوى عال جدا، بالإضافة إلى كونه شخص رائع داخل وخارج الملعب".

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يشارك دي ماريا كأساسي اليوم في تشكيلة المدرب لوران بلان في اللقاء الذي سيجمع بين كل من باريس سان جيرمان وبوردو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.