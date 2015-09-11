سيلفا خارج مواجهة سيتي أمام بالاس

سيغيب دافيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي عن مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

سيتي يحل ضيفا على بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي صاحب أفضل بداية في الدوري الإنجليزي حتى الآن. 4 مباريات 4 انتصارات وشباك نظيفة.

وأكد مانويل بيلليجريني المدير الفني لنادي سيتي غياب سيلفا بسبب "إصابة في الكاحل".

وتحدث بيلليجريني عن غياب سيلفا قائلا: "أتمنى أن يلحق بلقاء يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا".

ويحل يوفنتوس ضيفا على مانشستر سيتي يوم الثلاثاء القادم في انطلاق دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.