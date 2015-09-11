دي خيا بعد تجديد عقده: جاهز 100% للمشاركة ضد ليفربول

(إفي): أكد الحارس الدولي الاسباني ديفيد دي خيا بعد تجديد عقده مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة جاهزيته للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام ليفربول بالدوري الممتاز الانجليزي (البريمير ليج) يوم السبت.

وقد يشارك دي خيا للمرة الأولى هذا الموسم في مباراة ليفربول بعد انتهاء أزمة تجديد عقده مع الشياطين الحمر وفشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال دي خيا لموقع النادي الإنجليزي "تدربت بقوة ولعبت مع منتخب بلادي. وأنا جاهز بنسبة 100% للعودة أمام ليفربول. العودة إلى ملعب أولد ترافورد مع جماهيرنا لحظة رائعة".

وأضاف "إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا وبالتأكيد علينا الفوز بها. نحتاج النقاط الثلاثة من أجل الجماهير".

وأعرب دي خيا عن امتنانه لجماهير الشياطين الحمر بعد صبرهم عليه طوال الصيف الذي حاول خلاله ريال مدريد الحصول على خدماته.

وقال "أشعر بحالة جيدة، وأود أن أقول شكرا للجماهير على دعمها، هم دائما خلف الفريق وكل النادي. وهذا أمر مدهش. نعتقد أن لدينا أحد أفضل الجماهير في العالم".

وأضاف "حدثت الكثير من التكهنات في الصيف ولكني لا زلت أؤدي عملي. أشعر بارتياح وسعادة هنا والآن يجب النظر إلى الأمام في الموسم. علينا اللعب جيدا والفوز بالمباريات وأتمنى الفوز بأي بطولة".

واعترف الحارس الإسباني بأن هذا الصيف كان "مختلفا" بالنسبة له، لكنه أكد أنه لا يزال يحتفظ بلياقته، وأعرب عن شكره أيضا لزملائه في الفريق.

قال "إنهم رائعين. إنني سعيد للغاية بوجودي هنا من جديد. نحن في مانشستر يونايتد أحد أفضل الأندية الكبيرة في العالم. سنسعى للفوز. نعرف أن الأمر صعب، ولكننا مانشستر يونايتد وعلينا محاولة الفوز بكل مباراة وكل بطولة".