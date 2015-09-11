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الدفاع المدنى السعودى: ارتفاع عدد ضحايا الحرم المكى لـ87 متوفيا و183 مصابا

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الدفاع المدنى السعودى: ارتفاع عدد ضحايا الحرم المكى لـ87 متوفيا و183 مصابا الدفاع المدنى السعودى: ارتفاع عدد ضحايا الحرم المكى لـ87 متوفيا و183 مصابا
أعلن مدير هيئة الدفاع المدنى لتلفزيون السعودى زيادة عدد ضحايا سقوط رافعة فى الحرم المكى إلى 87 قتيلا و183 مصابا.

ووجه ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط رافعة فى الحرم المكى والرفع بنتائجها عاجلاً.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسرى أن ‏سمو أمير منطقة مكة يتابع مع الجهات المختصة الحادثة، لافتًا النظر إلى أنه وجه جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير الدعم للمصابين كافة وتقديم العلاج لهم.

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