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وزير الصحة: ارتفاع عدد مصابى حادث "رافعة الحرم" لـ12 مصاباً.. ولا وفيات

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وزير الصحة: ارتفاع عدد مصابى حادث "رافعة الحرم" لـ12 مصاباً.. ولا وفيات وزير الصحة: ارتفاع عدد مصابى حادث "رافعة الحرم" لـ12 مصاباً.. ولا وفيات
قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، إن هناك ١٢ حالة إصابة من الحجاج المصريين فى حادث سقوط رافعة بالحرم المكى، من بينهم مصاب متواجد حاليا بغرفة العمليات، لافتا إلى أن الإصابات متواجدة فى مستشفيات النور والملك عبد العزيز.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد حتى الآن حالات وفاة من الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة يتواجد بها مندوب فى كل مستشفى من المستشفيات المتواجد بها المصابين المصريين من الحجاج، وأنه يتابع حالات المصابين باستمرار من خلال مندوبى الوزارة المتواجدين بالسعودية للاطمئنان على المصابين.

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مصر 365