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الداخلية: رئيس قسم السحب بـ"سك العملة" خطط لسرقة سبائك الذهب بمعاونة صديقه

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الداخلية: رئيس قسم السحب بـ"سك العملة" خطط لسرقة سبائك الذهب بمعاونة صديقه الداخلية: رئيس قسم السحب بـ"سك العملة" خطط لسرقة سبائك الذهب بمعاونة صديقه
كشف اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، عن تفاصيل واقعة سرقة 31 سبيكة ذهبية و4 سبائك فضة و8 كيلو مشغولات من مصلحة العملة.

وأوضح أن رئيس قسم السحب هو من خطط للواقعة بمعاونة سباك أخر، موضحا أن الموظف بالمصلحة وضع الخطة بمتابعة موظف الخزنة وحدد كيف يضع مفاتيح الخزنة وكيفية التعامل معها .

وأضاف عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten، أن رئيس قسم السحب بالمصلحة أعطى المتهم الثانى جميع المعلومات الكافية بالإضافة إلى أعطائه المعدات اللازمة لتسهيل العملية، مضيفا انه قام بتوصيف جميع المكاتب للمتهم وأماكن دخوله وخروجه حتى لا يتم تصويره من قبل كاميرات المراقبة، مشيرا إلى أنه من خلال الفحص أكد فريق البحث أن السرقة داخلية وعلى هذا تم التوصل إلى المتهم الأول الذى اعترف على زميله وتم ضبطه قبل هروبه وضبط كافة المسروقات .

وأشار عبد الكريم، أنه تم ضبم جميع المسروقات بعد إخفائها بغرفة رئيس القسم وذلك لتسهيل خروجها من المصلحة وحتى لا يتم كشف أمرهم، كما تم التوصل إلى صاحب محل مسوغات اشترى 5 سبائك من المسروقات تم إستعادتهم مرة أخرى، كما تم ضبط مبلغ 2 مليون و596 ألف جنيه، بحوزة شقيق المتهم الأول، وتم ضبط مبلغ مليون و740 الف جنيه بمسكن المتهم وكمية من المشغولات الذهبية التى قام بشرائها لزوجته من حصيلة بيع المسروقات، كما أرشد عن 5 أكياس ذهبية قام بإخفائها بمكتبه بها كمية كبيرة من العملات الذهبية التذكارية والسبائك الفضة.

وذكر عبد الكريم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بإعادة المسروقات إلى المصلحة مرة أخرى لوضعها ضمن عهدة المصلحة.

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