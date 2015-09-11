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أمير الكويت يعزى الملك سلمان فى وفاة ضحايا رافعة الحرم المكى

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أمير الكويت يعزى الملك سلمان فى وفاة ضحايا رافعة الحرم المكى أمير الكويت يعزى الملك سلمان فى وفاة ضحايا رافعة الحرم المكى
أرسل أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك فى وفاة العشرات؛ جراء سقوط رافعة خاصة بعمليات التجديد بالحرم المكى الشريف.

وعبّر أمير دولة الكويت فى برقية العزاء عن مواساته بضحايا هذا الحادث الأليم، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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