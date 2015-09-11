العراقيون يواصلون التظاهر بساحة التحرير ببغداد للإسراع بتنفيذ الإصلاحات

واصل العراقيون تظاهراتهم فى ساحة التحرير وسط مدينة بغداد وعدد من المدن بجنوب العراق، اليوم /الجمعة/، وتصاعدت مطالبهم بمحاسبة الفاسدين ورحيل المتورطين من مواقع المسئولية، منتقدين بطء تنفيذ برنامج الإصلاحات لرئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي.

وغاب عن تظاهرات اليوم "الحشد الشعبي" المدنى اعتراضًا على ما وصفوه "إساءة متظاهرين لشخصيات دينية" وخشية تغيير وجهة التظاهرات بعيدًا عن المطالبات بالإصلاح ومكافحة الفساد إلى التسقيط السياسي.

وجددت تظاهرة ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية المطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتطبيق حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإصلاح القضاء، بشكل أسرع بما ينعكس إيجابيًا على تحسين حياة المواطن العراقى وتقديم الخدمات الأساسية له، وانتقد المتظاهرون بطء وعدم فعالية الإجراءات الإصلاحية للعبادى وطالبوه بتنفيذ المزيد.

وشكا متظاهروا البصرة شح المياه العزبة وانقطاع الكهرباء وعدم توفر فرص عمل للشباب حديثى التخرج من الجامعات للحيلولة دون تفكيرهم فى ترك بلدهم والهجرة للخارج، وطالبوا بإصلاح الحكومات المحلية وطرد الفاسدين وإصلاح منظومة القضاء العراقى والعمل من أجل تنشيط الوضع الاقتصادى فى البصرة وتحسين الخدمات وفى مقدمتها الماء والكهرباء.

وبدأ المتظاهرون فى بعض ساحات التظاهر فى التفكير بالاعتصام من أجل الضغط لتسريع تنفيذ الإصلاحات، وشهدت ساحات مدن الجنوب رفع لفتات تؤكد على المطالبة والإسراع فى تنفيذ برامج الإصلاح، كما ألقى ناشطون وشباب وفتية أشعارًا ترصد معاناة العراقيين وتأمل فى إنهاء حالة التدهور الاقتصادية والسياسية وتحذر من نفاذ صبر المتظاهرين، ومعالجة الأسباب التى تدفع العقول إلى الهجرة نتيجة فشل السياسيين وفقدان الأمل فى المستقبل.

كما تظاهر المئات من أهالى النجف اليوم للمطالبة بمزيد من الإصلاحات فى مؤسسات الدولة، وانتقد العشرات فى مدينة الناصرية مركز محافظة ذى قار أداء مجلس المحافظة فى تقديم الخدمات، وطالب آخرون فى الديوانية بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، كما تظاهر آخرون فى كربلاء والكوت جنوب العراق.

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