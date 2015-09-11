أخبار عاجلة

اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العراقيون يواصلون التظاهر بساحة التحرير ببغداد للإسراع بتنفيذ الإصلاحات

Google+ Print
العراقيون يواصلون التظاهر بساحة التحرير ببغداد للإسراع بتنفيذ الإصلاحات العراقيون يواصلون التظاهر بساحة التحرير ببغداد للإسراع بتنفيذ الإصلاحات
واصل العراقيون تظاهراتهم فى ساحة التحرير وسط مدينة بغداد وعدد من المدن بجنوب العراق، اليوم /الجمعة/، وتصاعدت مطالبهم بمحاسبة الفاسدين ورحيل المتورطين من مواقع المسئولية، منتقدين بطء تنفيذ برنامج الإصلاحات لرئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي.

وغاب عن تظاهرات اليوم "الحشد الشعبي" المدنى اعتراضًا على ما وصفوه "إساءة متظاهرين لشخصيات دينية" وخشية تغيير وجهة التظاهرات بعيدًا عن المطالبات بالإصلاح ومكافحة الفساد إلى التسقيط السياسي.

وجددت تظاهرة ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية المطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتطبيق حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإصلاح القضاء، بشكل أسرع بما ينعكس إيجابيًا على تحسين حياة المواطن العراقى وتقديم الخدمات الأساسية له، وانتقد المتظاهرون بطء وعدم فعالية الإجراءات الإصلاحية للعبادى وطالبوه بتنفيذ المزيد.

وشكا متظاهروا البصرة شح المياه العزبة وانقطاع الكهرباء وعدم توفر فرص عمل للشباب حديثى التخرج من الجامعات للحيلولة دون تفكيرهم فى ترك بلدهم والهجرة للخارج، وطالبوا بإصلاح الحكومات المحلية وطرد الفاسدين وإصلاح منظومة القضاء العراقى والعمل من أجل تنشيط الوضع الاقتصادى فى البصرة وتحسين الخدمات وفى مقدمتها الماء والكهرباء.

وبدأ المتظاهرون فى بعض ساحات التظاهر فى التفكير بالاعتصام من أجل الضغط لتسريع تنفيذ الإصلاحات، وشهدت ساحات مدن الجنوب رفع لفتات تؤكد على المطالبة والإسراع فى تنفيذ برامج الإصلاح، كما ألقى ناشطون وشباب وفتية أشعارًا ترصد معاناة العراقيين وتأمل فى إنهاء حالة التدهور الاقتصادية والسياسية وتحذر من نفاذ صبر المتظاهرين، ومعالجة الأسباب التى تدفع العقول إلى الهجرة نتيجة فشل السياسيين وفقدان الأمل فى المستقبل.

كما تظاهر المئات من أهالى النجف اليوم للمطالبة بمزيد من الإصلاحات فى مؤسسات الدولة، وانتقد العشرات فى مدينة الناصرية مركز محافظة ذى قار أداء مجلس المحافظة فى تقديم الخدمات، وطالب آخرون فى الديوانية بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، كما تظاهر آخرون فى كربلاء والكوت جنوب العراق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365