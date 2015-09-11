الإمارات تعلن توجيه ضربة جوية جديدة "للميليشيات المتمردة" فى اليمن

أعلنت السلطات الإماراتية أن قواتها الجوية ضربت "معاقل تابعة للميليشيات المتمردة فى اليمن"، وهى رابع ضربة عسكرية تعلن الإمارات توجيهها للمتمردين فى اليمن منذ يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات مساء اليوم الجمعة أن "الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوى لدولة الإمارات شنت ضربات جوية ضد معاقل الميليشيات المتمردة فى اليمن".

واوضحت أن "المقاتلات المشاركة ضمن قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية نفذت ضرباتها بكل دقة واتقان فى صنعاء ومأرب وشبوه والييضاء ولحج وتعز".

وأضافت "استهدفت الطائرات معسكرات ومخازن للأسلحة ومبان للقيادة والسيطرة وآليات عسكرية وعدة تجمعات لميليشيا الحوثي" مشيرة الى أن جميع الطائرات "عادت إلى قواعدها سالمة".

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