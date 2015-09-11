أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإمارات تعلن توجيه ضربة جوية جديدة "للميليشيات المتمردة" فى اليمن

Google+ Print
الإمارات تعلن توجيه ضربة جوية جديدة "للميليشيات المتمردة" فى اليمن الإمارات تعلن توجيه ضربة جوية جديدة "للميليشيات المتمردة" فى اليمن
أعلنت السلطات الإماراتية أن قواتها الجوية ضربت "معاقل تابعة للميليشيات المتمردة فى اليمن"، وهى رابع ضربة عسكرية تعلن الإمارات توجيهها للمتمردين فى اليمن منذ يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات مساء اليوم الجمعة أن "الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوى لدولة الإمارات شنت ضربات جوية ضد معاقل الميليشيات المتمردة فى اليمن".

واوضحت أن "المقاتلات المشاركة ضمن قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية نفذت ضرباتها بكل دقة واتقان فى صنعاء ومأرب وشبوه والييضاء ولحج وتعز".

وأضافت "استهدفت الطائرات معسكرات ومخازن للأسلحة ومبان للقيادة والسيطرة وآليات عسكرية وعدة تجمعات لميليشيا الحوثي" مشيرة الى أن جميع الطائرات "عادت إلى قواعدها سالمة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل