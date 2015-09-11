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يوروفايتر تعلن بيع 28 طائرة من نوع "تايفون" إلى الكويت

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يوروفايتر تعلن بيع 28 طائرة من نوع "تايفون" إلى الكويت يوروفايتر تعلن بيع 28 طائرة من نوع "تايفون" إلى الكويت
أعلن الكونسورسيوم الأوروبى يوروفايتر الجمعة فى بيان أنه وقع مع الكويت اتفاقا لبيعها 28 طائرة من نوع تايفون، وجاء فى البيان أن "يوروفايتر ترحب بالاتفاق على بيع 28 طائرة من نوع تايفون" من دون أن يكشف عن قيمة الاتفاق، إلا أن معلومات صحافية رجحت أن تكون الصفقة بمليارات عدة من اليوروهات.

ونقل موقع صحيفة كورييرى ديلا سيرا على الانترنت أن قيمة الصفقة تتراوح بين سبعة وثمانية مليارات يورو، وقال رئيس يوروفايتر كما نقل عنه البيان "أن هذا الاتفاق هو تأكيد على تفوق يوروفايتر على منافسيها" موضحا أن المنافسة كانت مع سوبر هورنت لشركة بوينغ الأميركية.

ويأتى هذا الاتفاق مع الكويت بعد التوقيع فى ديسمبر 2012 على اتفاق مع سلطنة عمان لشراء 12 طائرة من النوع نفسه.
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