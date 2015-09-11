الخارجية الأمريكية: نرحب بأى "دور إيجابى" لروسيا ضد "داعش"فى سوريا

قالت الخارجية الأمريكية إنها سترحب بأى "دور إيجابي" لروسيا ضد تنظيم "داعش" فى سوريا لكن ليس بزيادة الدعم للأسد

كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد أكد أن بلاده ستواصل مد بشار الأسد بالسلاح، ودعم دمشق فى مواجهة الإرهاب. وقال وزير الخارجية الروسى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره المنغولى لوندينجيين بوريفسورين، إن موسكو ستواصل توريد المعدات العسكرية لسوريا لدعم دمشق فى مكافحة الإرهاب، وإن مهمة الخبراء الروس فى سوريا تتمثل فى تدريب العسكريين السوريين على استخدام المعدات الروسية

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