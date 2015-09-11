مدرب الملعب المالي يشكر فتحي مبروك قبل مواجهة الأهلي

"أحترم فتحي مبروك بشدة".. هكذا تحدث دي جابور كاميل المدير الفني لنادي الملعب المالي عن فتحي مبروك قبل مواجهة الأهلي.

الملعب المالي يحل ضيفا على الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

الأهلي ضمن رسميا التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية وينتظر حسم مقعد الصدارة بالفوز أمام الملعب المالي الذي انتهت حظوظه بالتأهل.

وتحدث المدير الفني للملعب المالي عن الأهلي قبل المباراة قائلا: "لدي غيابات عديدة في الفريق ولكننا نسعى لتقديم عرض جيد أمام بطل إفريقيا".

وأضاف "أشكر فتحي مبروك على ما قاله عن فريقي".

وأشاد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بالملعب المالي أثناء المؤتمر الصحفي مؤكدا إن مواجهة الفريق ستكون صعبة على الرغم من عدم وجود أي حظوظ للفريق المالي بالتأهل.