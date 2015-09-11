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مؤتمر تريزيجيه - عن سبب لقبه و ' الأسطورة ' أحمد حسن ولماذا أصر على أندرلخت

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مؤتمر تريزيجيه - عن سبب لقبه و ' الأسطورة ' أحمد حسن ولماذا أصر على أندرلخت مؤتمر تريزيجيه - عن سبب لقبه و ' الأسطورة ' أحمد حسن ولماذا أصر على أندرلخت

فسّر محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي المعار لأندرلخت سبب تلقيبه بالنجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه مهاجم يوفنتوس الأسبق.

وانتقل تريزيجيه معارا إلى أندرلخت لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وقال تريزيجيه في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام يوم الجمعة: "لقبونني بتريزيجيه لأنني أشبه شكلا.. كما أنني ألعب بقدمي الأثنين وأمتاز بالسرعة مثل النجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه".

وأضاف "فخور بالانضمام لأندرلخت ومقارنتي بأحمد حسن الذي يعد أسطورة حقيقية في .. أتمنى أن أفعل ما حققه الصقر مع أندرلخت".

وتابع "كنت مصرا على أندرلخت لأنه نادي بطولات مثل الأهلي في مصر. وأردت أن أخطو خطوة في مسيرتي الكروية والخطوة الأولى هي فريق كبير لأفوز بالبطولات".

وأوضح تريزيجيه "الأهلي كان يريدني الاستمرار مع الفريق ولم يكن ليتركني أرحل لولا رغبتي الملحة على الانضمام لأندرلخت".

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