لو عندك حساسية.. اعرف أسبابها وطرق علاجها

أسباب الإصابة بالحساسية الجلدية

يصاب العديد من الأشخاص بالحساسية الجلدية، وتظهر هذه الأعراض دائما مع فصل الصيف، وذلك نتيجة لارتفاع درجات حرارة الطقس و ارتداء الملابس غير القطنية، فيشعر الشخص بالرغبة فى الحكة الشديدة وعدم الراحة.>فى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إلى أن تعرض الأشخاص للإصابة بالأمراض الجلدية يرجع إلى التعرض لآشعة الشمس، وإفراز كمية كبيرة من العرق، وغياب ثقافة التعامل مع ارتفاع دراجات الحرارة.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن ارتداء الأشخاص للملابس المصنوعة من الخامات المختلفة غير القطنية، واستخدام مضادات العرق المصنوعة من العناصر الكيماوية، من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالحساسية الجلدية.

أعراض الإصابة بالحساسية الجلدية

كيفية علاج الحساسية الجلدية

> ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الحساسية الجلدية تظهر على هيئة التهاب أحمر فى الجلد يصاحبه حكة شديدة، وقد يصل الأمر لظهور بثور، وذلك بسبب الملابس غير القطنية.>وينصح استشارى الأمراض الجلدية، بارتداء الملابس المصنوعة من القطن، وتجنب التعرض لآشعة الشمس، تناول الماء بكثرة، كما يمكنك أخذ بعض الأدوية التى تساعد على تقليل الشعور بالحكة.