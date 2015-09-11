بالصور «صاعقة رعدية» تتسبب في سقوط رافعة بالحرم المكي

بدأت فرق الإسعاف والإنقاذ في مكة المكرمة عمليات إسعاف وإنقاذ عدد من المصابين عقب سقوط رافعة في مشروع توسعة المسجد الحرام أثناء هطول الأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة مساء اليوم الجمعة.

وينتظر أن تعلن الجهات المعنية تفاصيل الحادثة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما أشارت المعلومات الأولية تسجيل عدد من الوفيات بالحادثة.

وتتعرض منطقة مكّة المكرمة تتعرض إلى حالة من عدم الاستقرار الجوّي ما تسبب في تشكُل العواصف الرعدية المترافقة بالأمطار الغزيرة، والرياح القويّة، وهو الأمر الذي أدّى إلى وقوع الحادثة المؤسفة.